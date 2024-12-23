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В Британии рассказали, как Россия становится лидером в ядерной энергетике

FT: Россия становится мировым лидером в сфере строительства АЭС
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Управление коммуникаций Курской АЭС

Россия постепенно становится мировым лидером в сфере строительства атомных электростанций, спрос в мире на ядерную энергетику обусловлен потребностью развивающихся страна и развитием искусственного интеллекта. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на специального представителя Кремля по международному сотрудничеству в области устойчивого развития Бориса Титова.

«Россия стремится стать мировым лидером в строительстве атомных электростанций», - говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале FT, Москва удваивает усилия по «укреплению своего мирового влияния за счет расширения своих ядерных возможностей», строя станции в таких странах, как Бангладеш, Китай, Египет, Индия, Иран и Турция.

Титов заявил изданию, что Россия хочет закрепить свои позиции в качестве «одного из крупнейших строителей новых атомных станций в мире».

Он отметил, что Россия ожидает высокого спроса на ядерную энергию со стороны развивающихся стран, стремящихся к более чистым источникам энергии.

Кроме того, спрос, по словам Титова, ожидается также от технологических компаний, использующих ИИ в центрах обработки данных.
Россия, отдельно обратил внимание он, на данный момент находится в процессе строительства более 10 атомных энергоблоков за рубежом, стремясь удовлетворить растущий спрос на энергию.

До этого министр иностранных дел европейской страны Петер Сийярто заявлял, что Венгрия прорабатывает возможности для платежей России по проекту атомной электростанции «Пакш-2», которые осложнены санкционной политикой Соединенных Штатов.

Сийярто отметил, что введение санкций в отношении Газпромбанка со стороны США угрожает реализации проекта строительства атомной электростанции «Пакш-2». Он подчеркнул, что действия Вашингтона носят сугубо политический характер.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в начале 2025 года.

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