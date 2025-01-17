Танкер «Волгонефть-239» будет очищен

Танкер «Волгонефть-239» будет зачищен после того, как с судна откачают мазут. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края в Telegram-канале со ссылкой на руководителя Морспасслужбы Виктора Чернова.

По его словам, к настоящему моменту были восстановлены судовые системы и системы подогрева. Кроме того, начат подогрев нефтепродуктов для последующей выгрузки. Чернов уточнил, что мазут М100 приобретает текучесть и может выгружаться при температуре порядка +45 градусов.

По словам Морспасслужбы, сейчас температура воды, в которой находится судно, составляет +8 градусов.

«Чтобы нагреть мазут до нужной температуры, понадобится три дня. После этого его смогут взять судовые насосы и выгрузить на берег″, — сказано в сообщении.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Эколог объяснял, что весной мазут начнет всплывать со дна и растворяться, из-за чего пострадают обитатели Черного моря.

Ранее сообщалось, что спасатели собрали более 164 тысяч тонн песка после разлива мазута в Черном море.