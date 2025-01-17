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Фитнес-эксперт рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям

Фитнес-эксперт Белокопытов: готовиться к крещенским купаниям необходимо заранее
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Крещенские купания — это не только духовная практика, но и испытание для организма, поэтому к ритуалу необходимо готовиться заранее. Об этом в беседе с РИАМО сообщил менеджер сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United) Владимир Белокопытов. Он предупредил, что резкое погружение в прорубь может вызвать спазм сосудов, переохлаждение и другие неприятные последствия.

«Рекомендую следующие этапы закаливания. Первое — это обтирание. Начните с простого — ежедневно обтирайте тело влажным полотенцем, постепенно снижая температуру воды», — сказал Белокопытов.

Затем он посоветовал перейти к контрастному душу, чередуя теплую и прохладную воду. Третий этап — обливание. Его нужно начинать с ног, постепенно поднимаясь выше.

Также следует выполнять умеренные кардионагрузки для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, следить за питанием и режимом сна, добавил специалист.

Врач-терапевт Александра Разаренова до этого говорила, что гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями дыхательной системы, а также имеющим неврологические расстройства, стоит отказаться от купания в проруби.

Крещение — это один из главных церковных праздников, ежегодно отмечающийся в январе. В этот день, который также называют Богоявлением, произошло одно из самых важных событий в христианской традиции — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. О сути и значении этого праздника для православных верующих и о том, почему ныряние в прорубь в этот день не смоет все грехи, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее синоптик сообщил об отмене крещенских морозов в Москве.

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