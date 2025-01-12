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Синоптик сообщил об отмене Крещенских морозов в Москве

Синоптик Тишковец: на Крещение в Москве ожидается незначительное похолодание
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Dmitri Lovetsky/AP

В Центральной России Крещенские морозы отменяются, написал в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на будущей неделе россиянам не стоит ждать настоящей зима из-за циклона. Температура днем будет колебаться в диапазоне от -3°C до +4°C, а ночью не стоит рассчитывать, что столбик термометра опустится ниже -7°C. Вторник, 14 января, будет самым холодным днем на неделе: в первой половине дня погода станет более морозной, прогнозируются снегопады. Однако после этого начнется потепление. Днем на выходных температура будет около 0°C и распогодится.

«На Крещенье, — символическое похолодание — ночью 0…-5, днем около 0», — сообщил синоптик.

Он добавил, что до конца января серьезные снегопады и морозы не прогнозируются, в течение следующей недели снежный покров останется на уровне 2-5 см.

На этом фоне в МЧС России заявили, что этой зимой озеро Байкал, вероятно, не покроется льдом. По данным ведомства, в северной и южной частях озера лед образовался только в некоторых местах, в бухтах и заливах ледовый покров все еще неустойчивый. Такая ситуация сложилась из-за аномально теплой погоды.

Ранее почти 30 человек на несколько дней застряли в британском пабе из-за сильного снегопада.

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