Пес двое суток борется за жизнь на льду Волги в Саратове

112: в Саратове пес двое суток не может выбраться по льду на берег

В Саратове пес двое суток пытается добраться до берега Волги по льду. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, скользкая поверхность не дает животному опоры, а его силы тем временем кончаются. Попытки привлечь внимание спасателей к ситуации пока не увенчались успехом, поскольку звонки в экстренные службы остаются без ответа.

В декабре в Калининграде женщина провела в ледяной воде 10 минут, спасая свою собаку. 54-летняя калининградка гуляла со своим доберманом на острове Канта, пес оказался в воде. Недолго думая, хозяйка нырнула в реку, чтобы помочь животному выбраться. Она вытолкнула собаку на берег, а сама осталась стоять по грудь в воде. Через три минуты на место прибыли спасатели, которых вызвали очевидцы. Женщине спустили лестницу, за которую затем вытащили на берег. После этого пострадавшую передали врачам скорой помощи.

8 января сообщалось, что в Павловском Посаде спасатели вытащили собаку из промоины на реке Клязьме. В экстренные службы обратились местные жители, которые заметили на реке барахтающееся в полынье животное. Пес вышел на кромку льда, который не выдержал его веса и проломился.

Ранее в Зеленограде ветеринары спасли пса, который съел полметра клеенки.