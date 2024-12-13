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Калининградка бросилась в ледяную воду, чтобы спасти свою собаку

В Калининграде женщина провела в ледяной воде 10 минут, спасая свою собаку

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Shutterstock

В Калининграде владелица добермана бросилась за ним в ледяную воду и получила обморожение, сообщает «Клопс».

В поисково-спасательном подразделении ГО и ЧС Калининграда рассказали, что инцидент произошел 12 декабря на Острове Канта. 54-летняя калининградка вышла на прогулку со своим питомцем, но не успела остановить его, и пес оказался в воде Преголи. Недолго думая, хозяйка нырнула в реку, чтобы помочь животному выбраться.

Она вытолкнула собаку на берег, а сама осталась стоять по грудь в воде. Через три минуты на место прибыли спасатели, которых вызвали очевидцы, но к этому моменту женщина провела в воде уже около 10 минут и сильно замерзла. Ей спустили лестницу, за которую затем вытащили на берег. После этого пострадавшую передали врачам скорой помощи.

Ранее житель Украины спас собаку из полыньи, рискуя собственной жизнью.

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