В Павловском Посаде спасли собаку, которая провалилась под лед на Клязьме

В Павловском Посаде спасатели вытащили собаку из промоины на реке Клязьме. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

В экстренные службы обратились местные жители, которые заметили на реке собаку, барахтающуюся в полынье. Пес вышел на кромку льда, который не выдержал его веса и проломился.

На помощь животному выехали специалисты «Мособлпожспаса», один из спасателей надел гидрокостюм и, обвязавшись веревкой, добрался до собаки. Мужчина крепко обхватил животное руками и дал команду коллегам вытягивать его на берег. Через пару минут спасательная операция была завершена. Одна из местных жительниц пожалела пса и забрала его к себе домой.

До этого сообщалось, что в Калининграде женщина провела в ледяной воде 10 минут, спасая свою собаку. 54-летняя калининградка гуляла со своим доберманом на острове Канта, пес оказался в воде. Недолго думая, хозяйка нырнула в реку, чтобы помочь животному выбраться. Она вытолкнула собаку на берег, а сама осталась стоять по грудь в воде. Через три минуты на место прибыли спасатели, которых вызвали очевидцы, им спустили лестницу, за которую затем вытащили на берег. После этого пострадавшую передали врачам скорой помощи.

Ранее в Зеленограде ветеринары спасли пса, который съел полметра клеенки.