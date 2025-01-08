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В Зеленограде ветеринары спасли пса, который съел полметра клеенки

В Зеленограде потребовалась срочная операция собаке, съевшей скатерть со стола
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Maris Grunskis/Shutterstock/FOTODOM

В Зеленограде пес съел скатерть со стола и выжил благодаря вмешатеьству ветеринаров, сообщает mk.ru.

По данным издания, пес породы карельская лайка по кличке Конди-Шаман сжевал полметра кухонной клеенки. Собаке стало плохо, но хозяин, не подозревавший об истинной причине ухудшения ее самочувствия, принялся лечить любимца от пищевого отравления, однако лечение не помогало. Тогда он на руках принес питомца в Зеленоградскую ветклинику.

К этому времени Шаман уже не мог держаться на ногах и находился в тяжелейшем состоянии. Оказалось, что пластиковая скатерть собралась в гармошку в кишечнике животного. Операцию по извлечению инородного тела из его желудка провела хирург Надежда Кузина. После этого пес в течение недели находился на дневном стационаре. Через 10 дней после операции Шаман полностью восстановился и смог отправиться домой.

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