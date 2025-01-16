На дне Черного моря у берегов Анапы обнаружили мазут

Спасатели выявили фрагменты мазута на дне Черного моря у основания пирсов вдоль пляжей Анапы. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 м. Участки, где под водой могут быть фрагменты мазута, обнаружили во время мониторинга с воздуха», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, мазут обнаружили на четырех участках. Водолазы уже определили объемы пятен, а также проработали технологию сбора нефтепродуктов.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

16 января МЧС России сообщило, что спасатели и волонтеры собрали 164 798 тонн загрязненного песка и грунта на побережье Черного моря. Сотрудники ведомства продолжают обследовать 910 километров береговой линии, отметили в министерстве.

Ранее в Кремле пообещали оказать помощь в реабилитации волонтерам в Анапе.