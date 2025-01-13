В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал глава региона.

До этого ракетную опасность объявили на территории Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или зайти в ближайшее укрытие.

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что над Брянском прогремела серия взрывов. По его данным, в небе над городом были видны множество вспышек и слышны громкие хлопки. По словам местных жителей, по телеканалам предупреждали о ракетной опасности.

Ранее в Воронежской области ненадолго объявили ракетную опасность.