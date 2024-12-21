«В три волны с разных направлений». Что известно об атаке беспилотников на Казань

Утром ВСУ атаковали дронами Казань сразу с трех направлений. Шесть беспилотников ударили по жилому массиву, в некоторых домах начался пожар. В аэропорту вводили план «Ковер», эвакуированы школы, медучреждения переведены в режим повышенной готовности. По официальной информации, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о теракте.

«Враг нападает на мирных жителей»

Утром 21 декабря Казань с разных направлений атаковали восемь беспилотников. Шесть ударов пришлись по жилому массиву, один — по промышленному предприятию, еще один дрон сбили над рекой, сообщили власти Татарстана.

По имеющейся к этому часу официальной информации, погибших и пострадавших нет. Однако Telegram-канал SHOT пишет, что три человека получили порезы от осколков выбитых стекол.

Минобороны России уточняет, что атаки БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры происходили в три волны — с 7:40 до 9:20. При этом в комментарии оборонного ведомства говорится лишь о шести дронах.

«БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ», — отмечает Минобороны.

В аэропорту Казани вводился план «Ковер». Самолеты из Екатеринбурга, Кемерово, Душанбе, Улан-Удэ ушли на запасные аэродромы в Екатеринбург, Ульяновск и Самару. После полудня Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Казани.

Из-за атаки дронов работу также приостанавливали аэропорты Саратова и Ижевска.

По информации «Коммерсанта», возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Все массовые мероприятия в Татарстане в эти выходные отменены. Казанские больницы перевели в режим повышенной готовности. Кроме того, выборочно эвакуированы школы города.

Глава республики Рустам Минниханов сообщил, что жители пострадавших домов эвакуированы, для них организованы места временного размещения и предоставлено горячее питание. На месте ЧП развернут оперативный штаб.

«Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома», — говорится в посте Минниханова в Telegram.

«Главное не паниковать. Властям я поставил задачу своевременно информировать население о местах эвакуации», — добавил он уже на татарском языке.

Прямое расстояние от Казани до украинской границы примерно 1 тыс. км .

«Думала, на ребенка что-то упало»

Мэрия Казани заявила о возгораниях в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. По информации очевидцев, пострадали дома в ЖК «Лазурные небеса» и в ЖК «Манхэттен», а также пятиэтажка на улице Клары Цеткин.

Первый дрон ВСУ, как пишет SHOT, ударил в нежилое помещение на 31 этаже дома в «Лазурных небесах» и пробил стекло, после чего начался пожар. Через 40 минут уже другой БПЛА атаковал тот же дом, но уже попал в квартиру.

Жительница соседнего дома Снежанна рассказала «Газете.Ru», что, услышав первый удар, поспешила покинуть дом вместе с ребенком.

«Я не видела самого удара, в этот момент я была в ванной комнате. Выбежала, думала, на ребенка что-то упало, и увидела пожар. Я уехала из дома, потому что услышала второй удар. Работают пожарные, это все, что я видела», — отметила она.

Другая жительница Казани Юлия сообщила «Газете.Ru», что слышала, как беспилотник пролетал над местным ЖК «Мечта».

«Моменты ударов не видела, только слышала. В этот момент он пролетал над ЖК «Мечта», и через несколько минут услышала грохот, после еще один», — уточнила она.

Примерно к 13:00 (мск) МЧС отчиталось о ликвидации открытого горения в «Лазурных небесах». Сейчас там проводится разбор конструкций.