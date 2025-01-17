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На Украине идут обыски из-за выездов военнообязанных за границу

На Украине Нацполиция проводит обыски из-за выездов военнообязанных за границу
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Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальная полиция Украины проводит около 200 обысков в 19 регионах из-за незаконных выездов военнообязанных за границу, пишет ведомство в официальном Telegram-канале.

Среди правонарушений зафиксировали мошенничество, подделку документов, подкуп должностных лиц и другие.

«Нацполиция проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными. Указанные правонарушения совершаются путем мошенничества, подделки документов, несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров и подкупа должностных лиц», — говорится в посте.

До этого в ВСУ рассказали о полном провале мобилизации в стране.

Командир батальона ВСУ заявил, что солдаты во время отпусков видят, как в тылу спортзалы переполнены «накачанными и перекачанными» парнями, которые не хотят воевать.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход говорила, что пока демобилизация в Вооруженных силах Украины невозможна из-за провала призывной кампании. Парламентарий подчеркнула, что демобилизация означала бы катастрофу.

В конце декабря стало известно, что минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отсрочить до весны подготовку законопроекта о демобилизации.

Ранее на Украине заявили, что президент Владимир Зеленский торгуется по мобилизации и поставкам оружия.

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