В Раде оценили возможность демобилизации в ВСУ

Провал призывной кампании является причиной того, почему в настоящее время демобилизация в украинских войсках невозможна, заявила в беседе с «Новости Live» депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Мы не выполняем мобилизационные планы, которые имеются на сегодняшний день. Демобилизация будет критической для главкома ВСУ Александра Сырского, потому что, по его словам, бойцов на передовой некем заменить», — объяснила парламентарий.

24 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой подписать принятые парламентом законы о демобилизации.

Один из законопроектов касается запрета мобилизации ограниченно годных в возрасте до 25 лет. Также нардеп призвал утвердить закон, предоставляющий право на увольнение тем, чьи родственники числятся среди безвозвратных потерь или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

В тот же день стало известно, что минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отсрочить до весны подготовку законопроекта о демобилизации.

Ранее сообщалось, что украинцы придумали новую схему уклонения от мобилизации.