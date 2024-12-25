Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде оценили возможность демобилизации в ВСУ

Депутат Рады Скороход: демобилизация в ВСУ невозможна из-за провала мобилизации
close
Maksym Kishka/Reuters

Провал призывной кампании является причиной того, почему в настоящее время демобилизация в украинских войсках невозможна, заявила в беседе с «Новости Live» депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Мы не выполняем мобилизационные планы, которые имеются на сегодняшний день. Демобилизация будет критической для главкома ВСУ Александра Сырского, потому что, по его словам, бойцов на передовой некем заменить», — объяснила парламентарий.

24 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой подписать принятые парламентом законы о демобилизации.

Один из законопроектов касается запрета мобилизации ограниченно годных в возрасте до 25 лет. Также нардеп призвал утвердить закон, предоставляющий право на увольнение тем, чьи родственники числятся среди безвозвратных потерь или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

В тот же день стало известно, что минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отсрочить до весны подготовку законопроекта о демобилизации.

Ранее сообщалось, что украинцы придумали новую схему уклонения от мобилизации.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами