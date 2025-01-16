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Стало известно, куда целились ВСУ при атаке Воронежской области

Гусев: атаковавшие Воронежскую область БПЛА были нацелены на нефтебазу
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Большинство украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Воронежскую область, были нацелены на нефтебазу в Лискинском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Этой ночью более десяти беспилотников атаковали территорию трех районов Воронежской области. Основная их часть была направлена на нефтебазу в Лисках», — говорится в сообщении.

По информации губернатора, пострадавших нет, и, по предварительным данным, имущество граждан не затронуто. Гусев отметил, что в начале ликвидации пожара возникали сложности из-за угрозы повторных атак на объект. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах ведут борьбу усиленные пожарные формирования. Для тушения возгорания задействованы десятки единиц техники и два пожарных поезда, а также дополнительные силы из двух соседних регионов.

Губернатор отметил, что населению ничего не угрожает, и ситуация не повлияет на доступность горюче-смазочных материалов в Воронежской области. Всю работу на месте происшествия обеспечивают оперативные службы.

Как сообщал Гусев, беспилотные летательные аппараты ВСУ в ночь на 16 января атаковали нефтебазу в Лискинском районе региона. По его словам, всего ВСУ выпустили 10 дронов. Большая часть из них пришлась на нефтебазу. Никто не пострадал.

Ранее военнопленный ВСУ рассказал, как его бросили в бою со сломанной ногой.

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