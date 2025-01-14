В Саратовской области в результате атаки ВСУ загорелось промышленное предприятие

В Энгельсе Саратовской области произошло возгорание на промышленном предприятии в результате атаки украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Провел оперативное совещание на предприятии в Энгельсе, где есть повреждения в результате атаки БПЛА», — заявил он.

По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет. Пожарный отряд занимается ликвидацией открытого горения на месте инцидента, добавил он.

До этого Бусаргин заявил, что два предприятия в Саратовской области получили повреждения в результате атаки беспилотников. По его словам, в настоящее время на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

По данным SHOT, в ночь на вторник над регионами РФ сбили более 200 беспилотников ВСУ. Сообщалось, что российские регионы подверглись самой массированной атаке дронов с начала года. Вражеские БПЛА ликвидировали в Татарстане, Орловской, Тульской, Саратовской и Воронежской областях.

Ранее губернатор Воронежской области рассказал о ночной атаке беспилотников.