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Погорелец из Лос-Анджелеса рассказал, что из вещей у него осталась лишь пижама

Пострадавший от лесного пожара житель Лос-Анджелеса заявил об отсутствии выплат
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Ethan Swope/AP

Житель округа Лос-Анджелес в американском штате Калифорния заявил, что мощный лесной пожар застал его семью врасплох — люди лишились почти всего своего имущества. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчина представился Ароном и рассказал, что он и его близкие до сих пор не получили от властей никакой помощи. Из-за этого единственная надежда погорельцев — это пожертвования от неравнодушных американцев.

«Пока не получили выплат, но мы подали заявку, будем надеяться, что они поступят правильно. Сейчас мы сами по себе, никакой срочной помощи», — отметил житель США.

Как сказал Арон, пожар пришел «с гор». Изначально огонь охватил деревья и растения, но из-за сильного ветра искры принесло в населенный пункт. В результате расположенные здесь здания начали хаотично загораться и пламя продолжало распространяться на все новые строения.

По словам мужчины, его дом загорелся ночью. Из-за этого американец и его родные не успели собрать вещи, им пришлось выйти на улицу в одних пижамах.

«Вся эта одежда, которая сейчас на мне, была мне пожертвована <…>. Пижама, в которой я спал — вот и все, что осталось», — подчеркнул он.

7 января в округе Лос-Анджелес начался мощный лесной пожар, который не могут ликвидировать до сих пор. Сначала очаг возгорания возник в прибрежном районе Пасифик-Палисейдс, но из-за ураганного ветра пламя распространилось и на другие территории.

Власти объявили обязательную эвакуацию людей, проживающих в зоне происшествия. Свои дома были вынуждены покинуть около 180 тыс. человек.

14 января сервис AccuWeather сообщил, что ущерб от природного катаклизма в штате Калифорния достиг $250–275 млрд. Однако эта сумма предварительная.

Ранее ущерб от лесного пожара в Калифорнии сравнили с последствиями ядерного удара.

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Пожары в Лос-Анджелесе
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