Троих боевиков «Азова» приговорили к 24,5 года лишения свободы

СК: в ДНР трех боевиков «Азова» приговорили к 24,5 года лишения свободы

Троих военнослужащих бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Евгений Лавренко, Дмитрий Клусенко и Денис Федирко приговорили к 24,5 года лишения свободы. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Осуждены трое «азовцев» Е. Лавренко, Д. Клусенко и Д. Федирко. Исполняя преступные приказы, они обстреливали гражданские объекты. Каждый приговорен к 24,5 года лишения свободы», — говорится в сообщении.

Дело против украинских военных было направлено в Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР). Они были осуждены за покушение на жизнь двух и более лиц, а также в жестоком обращении с мирным населением на оккупированной территории.

В декабре бойца батальона «Азов» Ивана Пилипчука заочно приговорили к 15 годам за подготовку теракта в Москве. Ему также был назначен штраф в полмиллиона рублей.

До этого Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно осудил 37-летнего гражданина Украины Сергея Линника, который завербовал жителя Краснодара в группировку «Азов».

Ранее в России заочно вынесли приговор наемнику из Молдавии, воевавшему за ВСУ.