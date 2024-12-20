Бойца батальона «Азов» заочно приговорили к 15 годам за подготовку теракта в Москве

ТАСС: бойца «Азова» заочно приговорили к 15 годам за подготовку теракта в Москве

Западный окружной военный суд заочно приговорил бойца нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) к 15 годам Ивана Пилипчука за подготовку теракта в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Пилипчуку Ивану Ивановичу 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Отмечается, что суд также назначил Пилипчуку штраф в размере 500 тысяч рублей.

Бойца «Азова» объявили в международный розыск в конце августа по обвинению в приготовлении к теракту организованной группой. Процесс проходил в закрытом режиме, так как материалы дела содержат секретную информацию.

До этого командир батальона Сергей Фалалеев с позывным «Змей» рассказал, как его военнослужащие прокрались на позиции боевиков батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и разгромили их изнутри.

Ранее в Хабаровском крае задержали мигранта, вербовавшего иностранцев в террористы.