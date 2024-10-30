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В России заочно вынесли приговор наемнику из Молдавии, воевавшему за ВСУ

СК: воевавший за «Азов» наемник из Молдавии заочно получил семь лет тюрьмы

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СК РФ

В России суд заочно вынес приговор наемнику из Молдавии Станиславу Гибадулину, который воевал на стороне «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следствие установило, что в 2015 году Гибадулин приехал на Украину в место расположения представителей командования батальона, где вступил в формирование в качестве наемника. Мужчина согласился за деньги участвовать в боях против представителей силовых структур Донецкой народной республики и российских военных.

По данным ведомства, наемнику выдали личное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. На территории тренировочной базы «Азова» Гибадулин прошел военную подготовку.

С марта 2015 года по июль 2019- го Гибадулин на территории ДНР воевал на стороне ВСУ.

В итоге суд заочно приговорил Гибадулина к семи годам лишения свободы. Его объявили в международный розыск.

До этого гражданина США Джастина Эллиота Мишлера, воюющего на стороне ВСУ, признали виновным в наемничестве и заочно приговорили к 11 годам.

Ранее в ДНР заочно осудили на 25 лет наемника из Швеции за бои на стороне ВСУ.

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