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Украинца заочно осудили за вербовку россиянина в «Азов»

В ДНР суд заочно приговорил украинца к 12 годам за вербовку россиянина в «Азов»

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно осудил 37-летнего гражданина Украины Сергея Линника, который завербовал жителя Краснодара в группировку «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ДНР.

По данным ведомства, Линник совместно двумя подельниками в переписке в одной из социальных сетей в 2014 и в 2015 годах завербовал жителя Краснодарского края Игоря Горского в ряды «Азова».

Отмечается, что суд приговорил украинца к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

11 июля Верховный суд ДНР заочно приговорил командира минометной батареи батальона «Азов» майора Арсена Дмытрыка к пожизненному сроку.

Дмытрык 4 марта 2022 года отдавал приказы об обстреле жилых домов и социально значимых объектов гражданской инфраструктуры микрорайона «Восточный» в Мариуполе.

Ранее жителя ЛНР задержали за финансирование «Азова».

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