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В СК заявили об украинском следе в деле о поджоге вертолета на аэродроме в Москве

СКР: вертолет в Москве подожгли в 2024 году в интересах Украины
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Евгений Биятов/РИА Новости

Первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виктор Козлов рассказал РИА Новости, что вертолет в Москве в 2024 году подожгли по указанию неизвестного в интересах Киева.

По его словам, следствие установило, что четверо мужчин действовали вместе со знакомой в составе организованной группы. Их действиями руководил неизвестный в интересах Украины.

«[Они] проникли на охраняемую территорию международного аэропорта «Остафьево», где подожгли вертолет», — поделился Козлов.

Поджог произошел на аэродроме Остафьево в ночь на 26 апреля. Был уничтожен спасательный вертолет Ка-32 . По подозрению в совершении преступления были задержаны пять человек. Всем задержанным от 19 до 22 лет. Среди них одна девушка. Отмечается, что все задержанные приехали в Москву из регионов России: двое — из Норильска, двое — из Новосибирской области и один — из Ростовской области.

30 апреля Дорогомиловский районный суд города Москвы арестовал пятерых обвиняемых.

Ранее на военном аэродроме в Самаре зафиксировали попытку поджога вертолета Ми-8.

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