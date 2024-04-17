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Неизвестные пытались поджечь вертолет на военном аэродроме в Самаре

«Ъ»: на военном аэродроме в Самаре зафиксировали попытку поджога вертолета Ми-8

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Владислав Ногай/ТАСС

В Самаре неизвестные пытались поджечь военный вертолет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах региона.

Инцидент произошел на самарском военном аэродроме «Кряж». Как сильно пострадал вертолет Ми-8, пока не сообщается.

«Информация в украинских Telegram-каналах о том, что вертолет уничтожен – не соответствует действительности», — утверждает инсайдер.

В УФСБ по Самарской области не стали комментировать данные о поджоге и пообещали позднее опубликовать официальное сообщение.

До этого в Саратове задержали жительницу Мурманской области по делу о теракте после поджога Музея СВО.

Ранее жителя Липецкой области осудили на девять лет за попытку поджога военного аэродрома.

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