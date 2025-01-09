В Амурской области задержали подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе

Жителя Приамурья задержали по подозрению в подготовке диверсии на Транссибе

В Амурской области задержали мужчину, подозреваемого в подготовке диверсии на участке Транссибирской магистрали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

В ведомстве сообщили, что в октябре 39-летний мужчина предложил своему куратору из украинской террористической организации совершить диверсию на железнодорожном перегоне Белогорск — Украина в Амурской области. До этого подозреваемый приобрел компоненты для создания взрывного устройства. В итоге мужчину задержали и заключили под стражу.

После диверсии житель Приамурья собирался уехать на Украину и воевать против Вооруженных сил России, отметили в ФСБ.

В настоящее время в отношении мужчины расследуются уголовные дела. Ему инкриминируют приготовление к диверсии и участие в деятельности организации, которая в России признана террористической. Подозреваемому грозит 20 лет лишения свободы.

5 января сообщалось, что в подмосковном Дмитрове двое молодых людей предприняли попытку поджога за денежное вознаграждение в размере 150 тыс. рублей. Их задержали совместными усилиями сотрудники транспортной полиции, ФСБ и ОМОН «Меч» на транспорте ГУ Росгвардии по Москве. Одному из них 20, другому — 23 года.

Ранее трем челябинцам вынесли приговор за финансирование терроризма и попытку диверсии.