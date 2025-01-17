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В запорожском порту создадут таможенный пункт

РБК: российские власти создадут таможенный пункт в порту в Запорожской области
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Михаил Голенков/РИА Новости

Российские власти создадут таможенный пункт в порту Запорожской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину от 12 декабря 2024 года.

Отмечается, что таможенный пункт создадут в порту Бердянска. Подобная мера должна облегчить экспорт зерна.

Кроме того, пункт поможет обеспечить возможность прямого импорта сельскохозяйственной продукции и стройматериалов из Египта и Турции.

«После доработки обосновывающих материалов Минтрансом будет подготовлен проект акта правительства об установлении пункта пропуска в морском порту Бердянск», — говорится в документе.

До этого в Ассоциации морских торговых портов (АСОП) сообщали, что по итогам 2024 года грузооборот морских портов России уменьшился на 2,3% в сравнении с показателями 2023 года. Грузооборот в прошлом году составил 886,3 млн тонн.

Отмечалось также, что объем перевалки сухогрузов оказался на уровне 441,1 млн тонн, что на 1,9% меньше, чем в 2023 году.

Ранее имущество портов Мариуполь и Бердянск передали в собственность России.

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