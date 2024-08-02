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Имущество портов Мариуполь и Бердянск передали в собственность России

Росморречфлот: работы по приемке имущества портов Мариуполь и Бердянск завершены

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Работы по приемке имущества морских портов Мариуполь и Бердянск в федеральную собственность России официально завершены. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«В общей сложности в федеральную собственность переданы 93 объекта недвижимого имущества, включая 40 гидротехнических сооружений, а также 33 единицы флота», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на текущий момент окончилась оценка технического состояния переданных объектов. Профильные специалисты приступили к их ремонту и восстановлению.

Сейчас в обоих портах активно ведутся восстановительные работы. Для обеспечения безопасности мореплавания в акваториях Мариуполя и Бердянска установили средства навигационного оборудования, составили планшеты глубин, а также организовали дноуглубительные работы.

В сентябре 2023 года премьер Михаил Мишустин заявлял, что правительство России направит около 1 млрд руб. на восстановление морского порта Мариуполя. Глава кабмина подчеркивал, что ключевые объекты гавани нуждаются в ремонте.

Ранее были опубликованы неожиданные данные о грузообороте российских портов.

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