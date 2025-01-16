В России заявили о падении грузооборота морских портов

По итогам 2024 года грузооборот морских портов России уменьшился на 2,3% в сравнении с показателями 2023 года. Об этом сообщили в Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

По данным АСОП, грузооборот в прошлом году составил 886,3 млн тонн. Так, объем перевалки сухогрузов оказался на уровне 441,1 млн тонн, что на 1,9% меньше, чем в 2023 году. При этом объем перевалки наливных грузов упал на 2,6%, составив 445,2 млн тонн.

«Экспортных грузов перегружено 699,7 млн т (-1,9%), импортных грузов — 42,9 млн т (+11,0%), транзитных — 64,9 млн т (-0,5%), каботажных — 78,7 млн т (-12,1%)», — говорится в сообщении.

Накануне оператор логистических услуг «Первая экспедиционная компания» сообщил, что импорт товаров в Россию замедлился из-за увеличения среднего срока проведения платежей со странами-партнерами на 10-25%, а в некоторых случаях — до шести раз год к году. Из-за сбоев бизнес сталкивается с всплесками и падениями грузопотока, что приводит к заторам, повышению логистических затрат и тормозит торговое сотрудничество, отметил оператор.

Ранее имущество портов Мариуполь и Бердянск передали в собственность России.