Изменен состав комитета по проведению конкурсов на президентские гранты

Президент России Владимир Путин изменил состав координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов на развитие гражданского общества. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

В состав включены директор фонда «Я есть!» Егор Бероев, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин и руководитель исполнительного комитета движения «Народный фронт «За Россию» Михаил Кузнецов.

До этого стало известно, что в 2024 году Фонд президентских грантов помог реализовать 7856 социальных проектов, направив на эти цели 10 млрд рублей.

В пресс-службе фонда отметили, что многие проекты были направлены в том числе на поддержку новых российских регионов. Всего при поддержке фонда в 2025 году стартовало 90 новых проектов, на которые было выделено 502 млн рублей. Еще 38 проектов, которые реализуют зарегистрированные на территории новых регионов НКО, получили президентскую поддержку на сумму 80 млн рублей.

Ранее Путин выделил средства на конкурс грантов для родительских комитетов школ.