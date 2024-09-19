Путин выделил средства на конкурс грантов для родительских комитетов школ

Президент России Владимир Путин выделил средства для проведения конкурса на предоставление поддержки родительским комитетам школ для реализации их проектов. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на первом заседании Всероссийского родительского комитета, передает газета «Известия».

Кириенко отметил, что средства были выделены из резервного фонда в размере миллиарда рублей.

«Могу сегодня по поручению президента доложить вам, что президентом из его резервного фонда выделен специально миллиард рублей и прямо сейчас может запускаться соответствующий конкурс, уже даже в 2024 году», — заявил он.

Кириенко пояснил, что родительские комитеты школ смогут получать на конкурсной основе от 500 тысяч до двух миллионов на родительский комитет школы. Первый замруководителя администрации президента указал, что это «приличные суммы» для реализации проектов.

По словам Кириенко, в заседании общероссийского родительского комитета приняли участие большое количество людей, которые посвятили свою жизнь педагогике и воспитанию детей.

Ранее родителям рассказали, как помочь школьнику адаптироваться к новому учебному году.