Врач рассказала о жалобах волонтеров, убирающих мазут с пляжей в Анапе

Фельдшер Лящина: волонтеры в Анапе часто жалуются на головную боль и тошноту

Волонтеры, принимающие участие в очистке пляжей в городе Анапе, начали обращаться к медикам с жалобами на головные боли и тошноту. Об этом рассказала фельдшер выездной бригады территориального центра медицины катастроф Краснодарского края Виктория Лящина, слова которой приводятся в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

«Чаще всего люди обращаются с хроническими заболеваниями, мелкими травмами, порезами. Также частые жалобы — головная боль, тошнота», — отметила специалист.

Она добавила, что в ее медицинский пункт граждане с серьезными проблемами со здоровьем не приходили. Речь идет о медицинском пункте, который работает на «Белом пляже» в поселке Джемете в пригороде Анапы.

Также в публикации со ссылкой на министерство здравоохранения Краснодарского края уточняется, что всего на береговой линии в регионе функционируют шесть врачебно-фельдшерских постов. В каждом из них постоянно дежурят медики, которые в случае необходимости готовы оказать помощь волонтерам.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину докладывают о случаях, когда волонтеры подвергаются вредному воздействию во время ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Как он сказал, при необходимости пострадавшим гражданам будет оказываться медицинская помощь.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что волонтеры собрали более 164 тыс. тонн загрязненного песка и грунта на побережье Черного моря.