В Кремле пообещали оказать помощь в реабилитации волонтерам в Анапе

Президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации с пострадавшими волонтерами, подвергшимися вредному воздействию во время ликвидации последствий разлива мазута. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, эта информация хорошо известна из правительственной комиссии, которая была создана, (вице-премьер РФ Виталий — «Газета.Ru») Савельев об этом очень хорошо знает, и, конечно, об этом докладывается президенту», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков, отвечая на вопрос о медицинской реабилитации волонтеров, ликвидирующих последствия разлива нефтепродуктов в Черном море, подчеркнул, что при необходимости помощь волонтерам будет оказана.

Накануне стало известно, что студент колледжа в Анапе, которому было 17 лет, принимал участие в уборке мазута на побережье Черного моря. В какой-то момент молодой человек пожаловался на плохое самочувствие, была вызвана скорая помощь, но врачи не смогли спасти юношу. Кроме того, стало известно, что для ликвидаторов последствий ЧП в Анапе развернули медицинские пункты, 146 человек обратились к врачам после уборки мазута на побережье. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров.