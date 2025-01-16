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На Украине монастырь канонической УПЦ передали заповеднику

На Украине у УПЦ отобрали Елецкий монастырь и передали его заповеднику
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Телеграм-канал «СПЖ - новости Православия»

Верховный суд Украины вынес решение о передаче Елецкого монастыря, принадлежащего канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в управление заповедника «Чернигов древний». Об этом сообщается на сайте украинского минкульта.

«Суд... отказал в удовлетворении иска управления Черниговской епархии УПЦ о праве пользования Елецким монастырем XII-XVII века... Финальное решение в пользу Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний», — отмечается в сообщении.

31 декабря был опубликован доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В нем указано, что заявления Украины относительно законности запрета УПЦ на ее территории не подкреплены достаточными доказательствами.

3 ноября сообщалось, что сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили кинотеатр в захваченном Преображенском соборе УПЦ в Чернигове. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук уточнил, что это один из древнейших соборов Украины, построенный в 1030 году. По его словам, ПЦУ захватила его в октябре 2023 года, а теперь на амвоне перед Царскими вратами установили экран.

Запрет деятельности УПЦ на территории Украины был утвержден Верховной радой 20 августа. Принятый закон ограничивает функционирование религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, и устанавливает сроки для разрыва таких связей.

Ранее в украинском Владимире у общины УПЦ отобрали Успенский собор.

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