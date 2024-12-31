Заявления Украины относительно законности запрета Украинской православной церкви (УПЦ) на ее территории не подкреплены достаточными доказательствами. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, пишет РИА Новости.

Кроме того, в докладе отмечено, что Киев нарушает свои же конституционные нормы и международные обязательства в ходе проведения мобилизации.

Запрет деятельности Украинской православной церкви на территории Украины был утвержден Верховной Радой 20 августа. Принятый закон ограничивает функционирование религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, и устанавливает сроки для разрыва таких связей. Контроль за исполнением закона возложен на соответствующие государственные структуры.

В ноябре власти Львовской области похвастались, что первыми на Украине закрыли все приходы канонической УПЦ. Глава местной военной администрации Максим Козицкий назвал этот день историческим для области.

Ранее в США раскритиковали Зеленского из-за закона о запрете УПЦ.