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В захваченном в Чернигове древнейшем соборе УПЦ устроили кинотеатр

Сторонники ПЦУ устроили кинотеатр в захваченном в Чернигове соборе УПЦ

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РИА Новости

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили кинотеатр в захваченном Преображенском соборе Украинской православной церкви (УПЦ) в Чернигове. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его словам, сторонники ПЦУ захватили «самый древний собор Украины, устроили в нем кинотеатр и сняли все иконы».

«Речь идет о Преображенском соборе в Чернигове 1030 года постройки, который ПЦУ захватила в октябре 2023 года. Экран установили на амвоне перед Царскими Вратами», — сообщил Дмитрук.

Также сообщалось, что на стенах украинского Кафедрального собора святой Троицы в Луцке изобразили портреты украинских бизнесменов, причислить их к лику святых поручил руководитель Волынской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Михаил. На фресках можно узнать бизнесменов-строителей Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, а также владельца агропредприятия «Вилия» Евгения Дудку. Misto.media, ссылаясь на иконописца собора, диакона Юрия Гетьманчука, также пишет, что первые подобные фрески появились полгода назад.

Ранее на Западе раскритиковали закон о запрете УПЦ.

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