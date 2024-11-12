В украинском Владимире у общины УПЦ отобрали Успенский собор

В городе Владимире Волынской области Украины суд лишил местную общину Украинской православной церкви (УПЦ) права использовать Успенский собор. Об этом сообщает украинское издание «Буг».

Перед этим решение о расторжении договора безвозмездного использования собора было принято местными властями. Его оспорили в хозяйственном суде.

«Суд постановил договор с УПЦ не продлевать и взыскать 3 тысячи гривен (около $73. – Ред.) судебного сбора», — говорится в публикации.

3 ноября сообщалось, что сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили кинотеатр в захваченном Преображенском соборе Украинской православной церкви (УПЦ) в Чернигове. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук уточнил, что это один из древнейших соборов Украины, построенный в 1030 году. По его словам, ПЦУ захватила его в октябре 2023 года, а теперь на амвоне перед Царскими вратами установили экран.

Православие на Украине представлено Украинской православной церковью, которая весной 2022 года объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата, а также Православной церковью Украины.

В 2019 году ПЦУ получила томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея. Томос предусматривает, что кафедра будет находиться в Киеве, при этом церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины.

ПЦУ стала объединительным проектом, к ней присоединились верующие провозглашенной в 1992 году Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главой церкви стал митрополит Киевский Епифаний Думенко.

К ПЦУ не присоединилась бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая в 2022 году заявила о разрыве всех связей с РПЦ (Русской православной церковью).

С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о фактическом запрете деятельности УПЦ на территории страны. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат может вмешаться в церковный раскол на Украине.