Родственники пациента сняли на видео пьяного врача в больнице Коркино

В Коркино родственники пациента сняли на видео пьяного врача в больнице

В Коркино родственники одного из пациентов сняли на видео врача, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городской больнице. Супруга одного из пациентов рассказала, что мужчине после травмы поставили диагноз «ушиб», однако через две недели выяснилось, что это перелом. К тому моменту кости уже срослись неправильно.

Сообщается, что 14 января мужчине должны были провести операцию, однако она не состоялась. Родственники попытались выяснить причины отмены и обнаружили медика, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения — врача сняли на видео.

После случившегося родственники пациента вызвали в больницу сотрудников правоохранительных органов. Сейчас стражи порядка работают в медицинском учреждении.

Ранее дело возбудили после нападения пьяного пациента на фельдшера на Алтае.