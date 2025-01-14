Россиянка пожаловалась на нетрезвого врача в больнице

Жительница Челябинской области утверждает, что принимавший ее врач в больнице Коркино находился в состоянии опьянения. Об этом пациентка рассказала в беседе с Telegram-каналом «Агентство чрезвычайных новостей».

«Приехала на прием с ушибом, потому что у меня болела спина. Сразу поняла, что он пьяный, так как вел себя неадекватно», — поделилась жительница области.

По словам пациентки, медик поставил ей диагноз «перелом позвоночника и копчика», который не подтвердился при обращении в одно из медучреждений региональной столицы.

За несколько дней до этого на состояние указанного врача жаловалась другая жительница Коркино.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что начали проверку по факту нарушения прав граждан при оказании медицинской помощи.

Ранее на Алтае возбудили дело после нападения пьяного пациента на фельдшера.