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Житель Подмосковья похитил школьницу и надругался над ней

РЕН ТВ: в Подмосковье мужчина похитил подростка
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Shutterstock

В Подмосковье ищут мужчину, который похитил 15-летнего подростка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, 54-летний житель Балашихи приехал домой к девушке и на такси привез ее к себе. В квартире мужчина совершил действия сексуального характера и на следующий день отпустил пострадавшую. Родители полагают, что местный житель изнасиловал их дочь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, фигурант может лишиться свободы на срок до 12 лет. Известно, что ранее он был судим.

На данный момент правоохранители проводят экспертизы и другие мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего. Пока что подозреваемого не поймали.

До этого в Татарстане завершили расследование дела об изнасиловании 11-летней девочки. По версии правоохранителей, сожитель матери пострадавшей остался наедине с падчерицей и изнасиловал ее. Помимо этого, фигурант не раз совершал другие действия сексуального характера в отношении ребенка.

Ранее лежавший на земле мужчина изнасиловал женщину, которая остановилась, чтобы ему помочь.

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