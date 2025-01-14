В Татарстане мужчина изнасиловал дочь сожительницы, пока женщины не было дома

В Татарстане мужчину будут судить за изнасилование дочери сожительницы

В Татарстане перед судом предстанет обвиняемый в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, сожитель матери ребенка в день инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда несовершеннолетняя осталась наедине с мужчиной, последний надругался над ней. При этом фигурант процесса неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении школьницы.

Спустя некоторое время о произошедшем девочка рассказала родному отцу, родитель обратился в полицию.

В отношении сожителя матери возбудили уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщается в публикации.

До этого в Нижнем Новгороде мужчину задержали за изнасилование 15-летнего подростка. Молодой человек попросил знакомого дать ему сигарету, после чего взрослый дал молодому человеку желаемое и изнасиловал.

Ранее знакомый избил и изнасиловал женщину после ссоры в Подмосковье.