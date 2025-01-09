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Лежавший на земле мужчина изнасиловал женщину, которая остановилась, чтобы ему помочь

В Британии мужчина изнасиловал женщину-водителя, остановившуюся, чтобы ему помочь
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Depositphotos

В Великобритании женщина-водитель подверглась сексуальному насилию после того, как пришла на помощь мужчине, лежащему на обочине. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел вечером 30 декабря на трассе A47 возле деревни Брандалл в Норфолке. В полиции графства заявили, что жертва заметила мужчину, лежащего посреди проезжей части, и вместо того, чтобы проехать мимо, пошла проверить, все ли с ним в порядке. После того, как женщина остановилась на обочине и подошла к незнакомцу, тот напал на нее и изнасиловал, а затем скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители разыскивают возможных свидетелей происшествия и изучают записи с камер видеонаблюдения в том районе. Кроме того, они напомнили, что автомобилисты, совершающие одиночные поездки, должны быть особенно внимательны и соблюдать дополнительные меры предосторожности.

Ранее россиянка получила пулю в шею, остановившись на обочине дороги.

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