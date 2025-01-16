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Стало известно об аресте нового фигуранта дела Кириллова за мат

Новый фигурант дела Кириллова отсидел 15 суток за мат возле миграционного центра
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Максим Блинов/РИА Новости

Арестованный по делу об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Рамазан Падиев в январе 2025 года получил 15 суток за мат возле миграционного центра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы.

В материалах указано, что Падиев 10 января в 20.15 выражался нецензурной бранью около «Многофункционального миграционного центра» в Троицке, демонстрируя неуважение к обществу.

Правоохранители составили на нарушителя протокол, а суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. При этом Падиев раскаялся в содеянном.

Также из документов следует, что в конце декабря мужчина получил 15 суток за неповиновение сотруднику полиции.

По версии следствия, Падиев помогал исполнителю убийства Кириллова Ахмаду Курбанову в организации преступления, арендовав для него жилье и предварительно осуществив его видеосъемку.

До этого агентство Reuters опубликовало материал о том, как СБУ организовала убийство генерала Игоря Кириллова в Москве. По словам источника агентства, в Киеве Кириллова заподозрили в якобы применении запрещенного химического оружия против ВСУ.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря 2024 года во дворе жилого комплекса взрывом бомбы, спрятанной в самокате. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Mash показал кадры взрыва, при котором погиб Кириллов.

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Убийство генерала Кириллова
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