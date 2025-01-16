В Словакии ученик с ножом ворвался в школу и зарезал двух человек

Школьник зарезал двух человек в гимназии на востоке Словакии

В Словакии вооруженный ножом школьник ворвался в здание гимназии и напал на двух одноклассников и учителя, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает телеканал ТАЗ.

Инцидент произошел в городе Спишска-Стара-Вес на востоке страны. 18-летний злоумышленник успел скрыться. В настоящее время его разыскивает полиция.

По данным телеканала, один раненый находится в критическом состоянии.

10 января вооруженный молотком подросток ворвался в школу №54 в Курске. Молодой человек в балаклаве разбил стекло и бросил сумку с ножами и жидкостью для розжига, после чего скрылся. Личность школьника уже установили, он задержан по горячим следам и с ним общаются психологи. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

До этого несовершеннолетний пришел с ножом в одну из школ Загреба в Хорватии и напал на школьников, в результате чего семь человек получили ранения. По данным СМИ, в больницу с ножевыми ранениями были доставлены пятеро детей и двое взрослых. Хорватские полицейские задержали злоумышленника.

Ранее сообщалось, что семью подростка, который напал на школьников с ножом в Краснодарском крае, депортируют.