Семью подростка, который напал на школьников с ножом в Краснодарском крае, депортируют

В Краснодарском крае суд вынес решение по делу родителей подростка, который напал на детей в школе с ножом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выяснилось, что семья, приехавшая в РФ из Армении, нарушала режим проживания в России. Суд принял решение выдворить иностранцев за пределы России. Помимо этого, они должны выплатить штраф.

«Изучив материалы дела, суд постановил признать обоих виновным и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 2000 рублей», – сообщается в публикации.

Членов семьи поместят в Центр временного содержания иностранцев до исполнения решения.

Правоохранители обратили внимание на родителей после инцидента в школе Краснодарского края. В начале декабря несовершеннолетний напал на сверстников в школе с ножом. Пострадали минимум три человека.

По словам учеников, молодому человеку не понравилась музыка, которую один из пострадавших слушал в колонке громко. Он якобы попросил сделать тише, но собеседник отказался, после этого начался конфликт.

Ранее в Магнитогорске решили выдворить мигранта, уклонившегося от снятия отпечатков.