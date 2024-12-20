В Хорватии подросток напал с ножом на учеников в школе

В школе Загреба подросток ранил ножом семь человек

Несовершеннолетний пришел с ножом в одну из школ Загреба и напал на школьников, в результате чего семь человек получили ранения. Об этом сообщает издание Vecernji list.

«В утренние часы в пятницу в одной из основных школ в загребском районе Пречко произошло нападение с ножом», — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, в больницу с ножевыми ранениями были доставлены пятеро детей и двое взрослых.

Хорватские полицейские задержали злоумышленника. Других подробностей случившегося пока нет.

На днях в японском городе Китакюсю неизвестный мужчина напал с ножом на школьников в ресторане общественного питания McDonald's. 15-летняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Школьница в момент нападения стояла в очереди вместе с одноклассником, чтобы сделать заказ. Девочка получила удар в живот, ее сверстник получил рану поясницы, мальчик выжил.

6 декабря в филиале школы №94 кубанского поселка Российский произошел конфликт между учащимися. В результате пострадали пять человек: двое школьников были госпитализированы с ножевыми ранениями, еще одного подростка доставили в больницу с переломом носа и сотрясением головного мозга, у остальных легкие травмы. Нападавшего задержали на месте происшествия.

Ранее в Нижегородской области юноша ударил ножом дядю, вернувшегося с СВО.