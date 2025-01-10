В руках молоток, в сумке ножи. Подросток в шляпе и балаклаве ворвался в курскую школу

Нападение подростка с молотком на курскую школу попало на видео

Вооруженный молотком подросток ворвался в школу №54 в Курске. Молодой человек в балаклаве разбил стекло и бросил сумку с ножами и жидкостью для розжига, после чего скрылся с места. Личность школьника уже установили, с ним общаются психологи. СК возбудил уголовное дело, а врио губернатора Александр Хинштейн призвал сделать выводы из случившегося. Что известно о ЧП в курской школе — в материале «Газеты.Ru».

Молоток, нож, жидкость для розжига

Около восьми утра в здание школы ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках. Охранник не смог остановить его, и молодой человек разбил окно в коридоре, затем выскочил на улицу, попутно разбив стекло входной двери.

Скрываясь с места, школьник бросил сумку. В ней обнаружили бутылку с жидкостью для розжига и двумя ножами. В школе никто не пострадал. Спустя шесть минут на место ЧП прибыли росгвардейцы, однако подросток к тому моменту успел сбежать, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Благодаря профессиональной работе полиции, он был вскоре задержан в четырех километрах на территории дачного массива СНТ «Мичуринец». Сейчас с ним работают специалисты», — добавил глава региона.

Правоохранители уже установили личность подростка.

Что известно о школьнике

Нападавшим оказался ученик другой школы, однако в школе №54 он учился ранее.

«По предварительной информации, на столь экстраординарный поступок его толкнули сложные отношения с ученицей школы №54. В поле зрения психологов и полиции он никогда прежде не попадал», — написал Александр Хинштейн.

По информации Telegram-канала Baza, за час до нападения подросток оставил в соцсетях запись с упоминанием организации, которая пропагандирует деструктивные игры среди несовершеннолетних . Сам школьник рассказал, что решился на поступок из-за неразделенной любви.

Напасть на школу подростка могли заставить мошенники, предположил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он призвал тщательно разобраться в ситуации.

«Это еще одно напоминание всем родителям — дети, как и пенсионеры, очень уязвимы перед подобного рода негодяями», — добавил парламентарий.

По словам Милонова, полностью оградить школьников от злоумышленников невозможно, однако родители должны объяснять детям, как мошенники могут их обманывать.

Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова рассказала, что задержанный подросток хорошо учится. Она добавила, что раньше он не попадал в поле ее зрения.

«Он хорошо учится, он очень умный, грамотный», — добавила Листопадова.

Последствия и уголовное дело

Врио губернатора сообщил, что прибыл на место ЧП вместе с руководителями областных управлений МВД и Росгвардии. Хинштейн добавил — ему важно было увидеть все своими глазами и понять, как такое могло произойти. Глава региона пообщался с директором школы, председателем городского комитета и со школьным охранником. Последний «не смог ответить» на вопросы Хинштейна.

«Это серьезный сигнал для всех нас. Сейчас совместно с Росгвардией, УМВД, ГУМЧС и другими структурами мы проведем проверку обеспечения безопасности всех школ. Этим вопросом займемся детально и скрупулезно», — написал врио губернатора.

Он добавил, что власти проверят работу частной охранной организации «Содействие». Помимо школы №54, она работает и в других школах Курска.

Несмотря на случившееся, Хинштейн призвал не нагнетать ситуацию.

«Сегодняшнее происшествие отнюдь не означает, что все курские школы никак не защищены. Однако родители должны быть твердо уверены в безопасности своих детей», — резюмировал глава Курской области.

Он пообещал сделать выводы из случившегося, чтобы «ничего подобного больше никогда не повторилось».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на школу. Прокуратура Курской области проведет проверку, «в том числе на надлежащие условия пребывания» в школе.