Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Особняк Блиновской в Подмосковье выставят на торги

SHOT: особняк Блиновской в Подмосковье выставят на торги через полгода
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Дом «королевы марафонов» Елены Блиновской в подмосковной Истре выставят на торги, чтобы погасить часть задолженности блогера перед налоговой службой. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, в настоящее время ведется опись всей собственности Блиновской и процедура, по предварительной информации, закончится к лету. После этого станут известны порядок и сроки продаж объектов.

Как рассказал конкурсный управляющий, подмосковный особняк стоимостью 500 млн рублей выставят на аукцион как минимум через полгода. Его продажа позволит покрыть большую часть задолженности Блиновской.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в размере более 43 млн рублей.

13 ноября 2024 года суд признал «королеву марафонов» банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Ее общий долг перед государством в настоящее время составляет более 1 млрд 170 млн рублей.

Ранее сообщалось, что муж Блиновской сменил деятельность в зоне СВО.

Все новости на тему:
Дело Блиновской
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами