SHOT: особняк Блиновской в Подмосковье выставят на торги через полгода

Дом «королевы марафонов» Елены Блиновской в подмосковной Истре выставят на торги, чтобы погасить часть задолженности блогера перед налоговой службой. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, в настоящее время ведется опись всей собственности Блиновской и процедура, по предварительной информации, закончится к лету. После этого станут известны порядок и сроки продаж объектов.

Как рассказал конкурсный управляющий, подмосковный особняк стоимостью 500 млн рублей выставят на аукцион как минимум через полгода. Его продажа позволит покрыть большую часть задолженности Блиновской.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в размере более 43 млн рублей.

13 ноября 2024 года суд признал «королеву марафонов» банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Ее общий долг перед государством в настоящее время составляет более 1 млрд 170 млн рублей.

Ранее сообщалось, что муж Блиновской сменил деятельность в зоне СВО.