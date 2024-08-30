Блогер Елена Блиновская частично признала вину в неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я родила ребенка, занималась семьей, своим любимым делом, и бухгалтерия была последним, что меня интересовало. Так была, к сожалению, перейдена та тонкая грань, которая отделяла законные действия от незаконных», — заявила она, пояснив, что признает вину в уклонении от налогов, но считает себя невиновной в легализации средств.

До этого сообщалось, что в начале заседания защита «королевы марафонов» попросила рассмотреть дело в закрытом режиме, однако судья отказал.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов и легализации денежных средств. Она была помещена под домашний арест, но позже следствие предъявило ей обвинения по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу за нарушение условий домашнего ареста.

14 августа 2024 года столичный суд продлил Блиновской срок содержания под стражей на шесть месяцев. Таким образом, она будет находиться в заключении минимум до 2 февраля 2025 года.

Прокуратура обвиняет Блиновскую в неуплате 906 млн рублей налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей. Защита блогера оспаривает предъявленную сумму. По их мнению, Блиновская задолжала на 406 млн руб. меньше.

Ранее Блиновской разрешили продать еще одну квартиру для погашения долга.