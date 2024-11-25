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В Москве эвакуировали автовокзал из-за найденной у пассажира гранаты

Автовокзал в Москве эвакуировали из-за найденной у пассажира гранаты

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Сотрудники охраны центрального автовокзала в районе Гольяново в Восточном административном округе Москвы обнаружили подозрительный предмет у пассажира, когда осматривали его с помощью металлодетектора. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

По его данным, автовокзал эвакуировали, на место отправили специалистов группы разминирования.

«Предварительно, обнаружена страйкбольная граната, производится эвакуация совместно с полицией», — уточнил источник.

В общей сложности из здания вывели порядка 500 человек, территория была оцеплена.

12 ноября Telegram-канал «Сапа» писал, что в Томске старшеклассник пострадал из-за взрыва гранаты во время урока ОБЖ в 11 классе. По информации Telegram-канала, инцидент произошел в школе №65. Учащимся рассказывали о принципе действия ручной гранаты, и они захотели посмотреть, как работает боеприпас.

Педагог достал страйкбольную гранату и стал показывать на ней. В какой-то момент она оказалась в руках у 17-летнего школьника, который выдернул чеку. В результате боеприпас взорвался прямо у него в руках.

Ранее сообщалось, что остановленный за нарушение ПДД украинец угрожал полицейским гранатой.

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