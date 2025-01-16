Суд вынес приговор офицеру ПВО, сбившему вертолет Ми-8 вместо дрона в Крыму

Суд смягчил приговор капитану Игорю Пашкову, который ошибочно сбил российский вертолет Ми-8 вместо беспилотника. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Капитан предстал перед гарнизонным военным судом Севастополя по обвинению в халатности. Мужчине грозило до семи лет колонии, однако суд первой инстанции ограничился тремя годами колонии-поселения, лишив Пашкова права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на один год.

«Одновременно суд отказал Минобороны во взыскании с него почти 200 млн рублей», — говорится в статье.

По данным РБК, суд признал смягчающим обстоятельством явку с повинной.

Пашков сбил российский вертолет в 18 октября 2023 года. Офицер неправильно расшифровал позывной и приказал уничтожить вертолет, приняв его за угрозу.

До этого сообщалось, что в Бурятии военному вынесли приговор за лжеминирование железнодорожного вокзала. Военнослужащий позвонил на горячую линию ОАО «РЖД» и заявил, что на одном из железнодорожных вокзалов якобы готовится взрыв. Сообщение оказалось заведомо ложным, и в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее в Узбекистане мужчину осудили за участие в российско-украинском конфликта на стороне Москвы.