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Военный «заминировал» вокзал и оказался на скамье подсудимых в Бурятии

В Бурятии военного осудили за лжеминирование вокзала
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Depositphotos

В Бурятии военному вынесли приговор за лжеминирование железнодорожного вокзала. Об этом сообщает «ГазетаРБ».

По информации издания, военнослужащий позвонил на горячую линию ОАО «РЖД» и заявил, что на одном из железнодорожных вокзалов якобы готовится взрыв. Сообщение оказалось заведомо ложным, и в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным и вынес ему обвинительный приговор по статье о заведомо ложном сообщении о минировании. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также штрафом размером в 300 тысяч рублей. Военного также лишили права на управление транспортными средствами на срок в два года и пять месяцев.

Ранее две женщины расклеивали объявления о готовящемся теракте в Карачаево-Черкесии.

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