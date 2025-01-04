В Узбекистане мужчина получил тюремный срок за участие в СВО в рядах ВС РФ

В Узбекистане мужчину осудили на четыре года за участие в СВО в рядах ВС РФ

Андижанский городской суд в восточной части Узбекистана приговорил 39-летнего местного жителя к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах Вооруженных сил России. Об этом свидетельствует копия приговора, имеющаяся в распоряжении РИА Новости.

Согласно судебным материалам, данный житель Андижана уехал в Россию на заработки в апреле 2023 года, но вскоре решил принять участие в специальной военной операции (СВО) на стороне ВС РФ. В июле того же года он подписал контракт с Минобороны России, прошел курс военной подготовки и был направлен на Украину. В декабре 2023 года он вернулся в Узбекистан и сообщил местным правоохранительным органам о своем участии в СВО.

При вынесении решения суд учел его раскаяние, признание вины, сотрудничество со следствием, отсутствие судимости и семейное положение (наличие троих детей). Важно отметить, что согласно уголовному кодексу Узбекистана, участие в вооруженном конфликте в качестве наемника может повлечь наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

В ноябре суд в Узбекистане приговорил гражданина страны к пяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на Украине в составе российских войск.

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